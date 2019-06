Papenburg. Seit 1991 hat Antonius Radtke der Religionspädagogischen Arbeitsstelle (RPA) in Papenburg nicht nur ein Gesicht gegeben, sondern inhaltlich zum Leben erweckt. Zahlreiche Wegbegleiter haben ihn jetzt in die „Freizeitphase“ der Altersteilzeit geschickt. Die beginnt für ihn am 1. Juli 2019.

Eine ganz besondere Verbindung hatte der studierte Religionspädaggoge und Sozialpädagoge aus Aschendorf mit Pastor Gerrit Weusthof. Denn als damals junger Jugenddekanatsreferent mit einem Büro im Haus „Regenbogen“ waren sie nicht unwesentlich an der Entwicklung des Fastenmarsches beteiligt. Dieser Sponsorenmarsch war damals in Deutschland einzigartig und entwickelte sich bundesweit unter dem Dach des katholischen Hilfswerkes Misereor zu eine der größten Spendenaktionen. „Wir haben an die Solidarität der Menschen appelliert und damals nicht geahnt, dass daraus sowas tolles wird“, so Weusthof.

Dann erfolgte für Radtke der Wechsel in die vom Bistum Osnabrück neu geschaffene RPA. „Die Medienstelle habe ich immer als ein Ort der Begegnung verstanden. Ich bin dem Bistum für die Möglichkeit sehr dankbar, dass hier ein Kleinod geschaffen werden konnte und ich für die Menschen da sein durfte“, sagt Radtke.

In den vergangenen drei Jahren haben er und seine Helfer jedes Medium in die Hände genommen und es nach Alter sowie Häufigkeit der Ausleihe überprüft. Einige Dinge wurden demnach ausgesondert und sinn bringenden Zwecken anderer Institutionen und Einrichtungen zugeführt.

Mit Blick um aktuelle Diskussionen um die Rolle vom weiblichen Geschlecht in der Kirche merkt Radtke kritisch an, dass sie hauptsächlich von Frauen getragen und von Männern beherrscht werde. „Frauen müssen einen Zugang zu allen Leitungsfunktionen und Ämtern bekommen“, so die Forderung des künftigen Ruheständlers.

Künftig will er sich stärker seinen Hobbys wie beispielsweise Kunst, Motorräder, Fotografie, Kochen und Gartengestaltung widmen. Ehrenamtlich soll die Betreuung von Menschen mit Beeinträchtigungen stärker in den Mittelpunkt rücken. Seine Nachfolge in der Medienstelle tritt Emmanuelle Ottens an.

Die Medienstellen im Bistum Osnabrück stellen Medien, Materialien und Literatur für die Arbeit in der Gemeinde, im Religionsunterricht und im Kindergarten zur Verfügung. Weitere Infos und Kontakt: rpa-papenburg@bistum-os.de, Telefon 04961 4886.