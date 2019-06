Papenburg. Die Stadt Papenburg ist von den Mitgliedern des Jugend-/Sozial- und Sportausschusses einstimmig beauftragt worden, geeignete Flächen im Stadtgebiet zu suchen, auf denen neue Bolzplätze entstehen können. Zudem wurde angeregt, einen Flyer zu erstellen, auf dem aufgezeigt wird, an welchen Stellen im Stadtgebiet es Bolzplätze gibt.

