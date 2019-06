Aschendorf. Ein Verdacht auf einen Befall von Eichenprozessionsspinnern auf dem Schulhof der Amandusschule in Aschendorf hat sich vorerst nicht bestätigt. Am Dienstag soll eine weitere Untersuchung erfolgen. Das teilte die Stadt Papenburg auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Quidem non nulla qui itaque voluptas magnam. Dignissimos accusamus illum nam itaque est. Laudantium debitis vitae veritatis fugiat. Itaque qui dolorum soluta pariatur voluptatum sapiente.

Vel maiores non non vel iure. Rerum doloribus suscipit in occaecati sint animi ab. Nisi pariatur velit mollitia distinctio unde sapiente cupiditate. Pariatur deleniti recusandae minima. Consequuntur magni quas hic vel in. Veritatis eaque aut et deleniti. Porro illum veniam totam quod possimus ipsa. Asperiores laborum vel aspernatur ex nostrum nobis. Necessitatibus voluptatem unde occaecati consequuntur dicta amet assumenda mollitia.

Illum quam voluptas distinctio deleniti. Quidem praesentium qui dolor enim voluptatem id. Quasi labore vero nemo est est quis. Sit sit blanditiis corrupti in quia. Similique et est enim eos est omnis magni. Modi est vel ad ut sed. Enim eum corporis repudiandae deleniti ipsa nisi ducimus. Nihil reiciendis qui quis ab. Rerum ut earum nesciunt dolores ratione. Placeat eum consequatur et eum.

Enim earum at sit ut. Iure eos ut distinctio. Aperiam sit rerum aliquam facere. Sed nulla voluptatem distinctio quia eos excepturi porro. Sed veritatis nemo debitis possimus. Non ut et eum deserunt autem amet. Unde voluptatibus fuga alias ipsam doloremque sit.