72-jährige Radfahrerin bei Unfall in Papenburg verletzt

Zeugen des Unfalls am Kreisverkehr Friesenstraße in Papenburg sollen sich bei der Polizei melden. Symbolfoto: dpa

Papenburg. Bei einem Unfall am Kreisverkehr an der Friesenstraße in Papenburg ist eine 72 Jahre alte Radfahrerin verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls, weil es zum Hergang des Unfalls unterschiedliche Angaben gibt.