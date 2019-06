Papenburg. Beim Wettbewerb „Känguru der Mathematik“ haben 134 Schüler der Oberschule Michaelschule in Papenburg erfolgreich teilgenommen. Den weitesten Sprung legte Ole Bresler hin.

Wie es in einer Mitteilung der Schule weiter heißt, schaffte Victor Chaykov (5a) es mit 93,75 Punkten in die 2. Preiskategorie Deutschlands. Das habe es an der Michaelschule so noch nicht gegeben.

Den weitesten Känguru-Sprung legte hingegen Ole Bresler (10g) mit 97,5 Punkten hin. Neben ihm glänzten auch Levke van der Pütten (8g) mit 96,25 Punkten, Nele Chantal Sänger (8g) mit 95 Punkten, Emmelie Kolschen (7g) und Alina Rumpke (7g) mit jeweils 80 Punkten. Neben Urkunden und kleinen Geschenken freuten sie sich auch über Kinogutscheine.



In Form eines Multiple-Choice-Tests knobelten die Schüler an den Mathe-Aufgaben. Die Jahrgänge fünf und sechs mussten 24 Aufgaben lösen. Im Jahrgang sieben und acht waren es 30 Aufgaben. Und auch die neunten und zehnten Klassen tüftelten an 30 Aufgaben. Mehr als sechs Millionen Jungen und Mädchen in über 80 Ländern nahmen an dem Wettbewerb im März teil. Ziel von „Känguru der Mathematik“ ist es, die Freude und Begeisterung an der Mathematik zu fördern.