So bunt wird das Internationale Fest 2019 in Papenburg

Orientalische Tänze sind fester Bestandteil des Programms beim Internationalen Fest in Papenburg. Foto: Gerd Schade/Archiv

Papenburg. Das Internationale Fest des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Papenburg geht in die 32. Runde. Mit einem bunten Programm aus Musik, Tanz und kulinarischen Köstlichkeiten bietet der Interkulturelle Arbeitskreis des DRK, der aus zahlreichen Gruppen auch über das Emsland hinaus besteht, am Samstag, 22. Juni 2019, ab 12 Uhr beim Forum Alte Werft Unterhaltung für Jung und Alt.