Zu fehlender Diskothek in Papenburg: Investoren sollten mutig sein

Sich zu elektronischer Musik auf einer Tanzfläche bewegen, das ist seit zwei Jahren nicht mehr möglich in Papenburg. Jedenfalls nicht in einer Diskothek. Symbolfoto: dpa

Papenburg. Seit zwei Jahren müssen junge Leute in Papenburg, wenn sie jede Woche in eine Diskothek möchten, in eine andere Stadt fahren. Einige zieht es sogar bis Friesoythe und Schüttorf. Ein Kommentar.