Papenburg. Zwischen den Einmündungen Dietrich-von-Velen-Straße/Hans-Böckler-Straße und der Dechant-Schütte-Straße bekommt die Landsbergstraße in Papenburg in der kommenden Woche eine neue Asphaltdeckschicht. Eine Vollsperrung des Bereiches ist dafür erforderlich.

Die Bauarbeiten werden nach Angaben der Stadt voraussichtlich am Dienstag, 18. Juni, beginnen und bis Donnerstag, 20. Juni, andauern. Für die Dauer der Baumaßnahme kann die Landsbergstraße in dem genannten Abschnitt nicht angefahren werden. Eine örtliche Umleitung ist ausgeschildert. Die Stadt bittet die Anwohner, ihre Fahrzeuge in diesem Zeitraum außerhalb des Baustellenbereiches zu parken.