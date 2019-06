Papenburg. Die Mitglieder vom Kinderschutzbund Ortsverband Papenburg-Aschendorf haben einen neuen Vorstand gewählt.

Abgelöst wurden die Vorsitzende Birgitt Ridder-Stockamp, Maria Hanekamp, Christa Kampen und Christopher Trouw. Inge Faupel gehört dem alten wie dem neuen Vorstand an.

Zur neuen Vorsitzenden wählten die Mitglieder die 38-Jährige Diplom- Sozialpädagogin Claudia Devermann. Unterstützt wird sie von Anna Vosskuhl, Maresa Eden und Kassenwartin Elisabeth Brune.

Aktuell 131 Mitglieder

Der Ortsverband Papenburg-Aschendorf besteht seit 1983. Er hat aktuell 131 Mitglieder, von denen 55 als aktive Ehrenamtliche im Vorstand, Beirat, in der Hausaufgabenhilfe, der Kleiderkammer oder als Familien-Paten tätig sind.

Im Haus des Kinderschutzbundes an der Marktkirche befindet sich die Kleiderkammer und es stehen Räume für Krabbelgruppen, Elternkurse und Präventions-Projekte zur Verfügung. Regelmäßig beteiligt sich der Kinderschutzbund an Ferienpass-Aktionen und Kinderfesten zum Beispiel am Weltkindertag.



Ansprechpartner für Familien

Fest angestellte Mitarbeiterin beim Kinderschutzbund und Ansprechpartnerin für alle neuen Familien und ehrenamtlichen Mitarbeiter ist Stefanie Blöchl-Ohlmann. Das Büro An der Marktkirche 6 in Papenburg ist von montags bis donnerstags in der Zeit von 10-12 Uhr geöffnet. Die Telefonnummer lautet: 04961/8392350.