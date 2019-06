In der Reihe "Weltklassik am Klavier" ist der Pianist Slawomir Saranok zu Gast in Papenburg. Foto: Weltklassik am Klavier

Papenburg. In der Reihe „Weltklassik am Klavier“ gastiert am Samstag, 15. Juni, um 17 Uhr in der Villa Dieckhaus in Papenburg der weißrussische Pianist Slawomir Saranok.