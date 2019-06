Papenburg. Auf massive Kritik auch der emsländischen Grünen stößt die Planung für den Bau einer Hähnchenmastanlage mit bis zu 240.000 Plätzen in Papenburg.

„Der Landkreis Emsland gehört bereits heute zu den Landkreisen mit der bundesweit höchsten Tierdichte, es werden deutlich mehr Schweine und Geflügel gehalten, als es die Fläche und die Umwelt vertragen kann“, erklärt der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Kreistag, Michael Fuest, in einer Pressemitteilung. Nach seiner Darstellung gebe es allein im Emsland derzeit an die 35 Millionen Stallplätze für Legehennen und Masthähnchen. „Wenn jetzt noch ein weiterer Megastall in Papenburg genehmigt wird, ist dies unverantwortlich angesichts der Probleme, die wir heute schon mit den bestehenden Ställen haben“, so Fuest.

Nach Auffassung seiner Fraktionskollegin Birgit Kemmer müssen sich Anwohner von Stallanlagen seit Jahren um die Gesundheits- und Geruchsbelastung sorgen. "Überall wird auch von den Ärztinnen und Ärzten eine erhöhte Zahl an Atemwegserkrankungen festgestellt“, betont Kemmer. Dazu kämen eine fortschreitende Belastung des Grundwassers durch immer mehr Nitrate und Pflanzengifte wie Glyphosat. Die landwirtschaftliche Bodennutzung auf 61 Prozent der Landesfläche in Niedersachsen sei die größte Belastungsquelle für das Grundwasser. Deshalb forderten die Grünen seit Jahren einen Stopp für weitere Massentierställe im Emsland.

"ein geschmackloser Deal"

Der Papenburger Grünen-Kreistagsagbeordnete Günter Buss, auch Mitglied im Stadtrat, bezeichnet den in der vergangenen Woche vom Ausschuss für Infrastruktur mit knapper Mehrheit (5:4) gefassten Beschluss als "einen geschmacklosen Deal zu Lasten von Umwelt und Natur“. Bei dem Landwirt, der die Anlage bauen will, handelt es sich um den letzten der vier Vollerwerbslandwirte, mit denen die Stadt seit Jahren über eine Aussiedlung aus dem geplanten Hafenerweiterungsgebiet Bokeler Bogen verhandelt.

„Wir waren von jeher gegen den Bokeler Bogen war, da dieser einen massiven Eingriff in die Landschaft bedeutet", betont Buss. Durch den geplanten Stall "werden die Auswirkungen wie Lärm, Lkw-Transporte, Geruch, Keime noch mehr". Das sei für die Menschen in diesem Gebiet nicht hinnehmbar. "Die Stadt geht inzwischen auf die Maximalforderungen der Landwirte ein, um ihren Plan ‚Verlegung des Bokeler Bogens‘ durchzusetzen - koste es was es wolle“, so Buss.