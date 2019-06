Papenburg. Die Polizei sucht nach einem schwarzen Kleinkraftrad und dessen Fahrer, der nach einem Zusammenstoß mit einem roten Mazda an der Straße Bethlehem links am Sonntagmittag geflüchtet war.

Der Fahrer des Rollers war gegen 13.10 Uhr auf der Straße Bethlehem links aus Richtung Rheiderlandstraße kommend in Richtung Birkenallee unterwegs. An der Kreuzung Burlageweg missachtete der Fahrer des Kleinkraftrades die Vorfahrt eines roten Mazda, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei der Fahrer des Kleinkraftrades zu Boden fiel.

Dieser sein unvermittelt wieder aufgestanden, habe sich auf das Kleinkraftrad gesetzt und entfernte sich vom Unfallort, heißt es in der Mitteilung. Am Mazda entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Am schwarzen Kleinkraftrad sollen sich keine Kennzeichen befunden haben.

Hinweise an die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260.