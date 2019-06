Papenburg. Bei einem Unfall am Hauptkanal rechts in Papenburg ist ein 34 Jahre alter Pedelec-Fahrer verletzt worden. Die Polizei sucht nach dem Pkw-Fahrer, mit dessen Fahrzeug der Mann am Sonntag, 9. Juni 2019 zusammengestoßen war.

Der 34-Jährige hatte bei dem Sturz an der Kreuzung Goethestraße dem Pkw-Fahrer und zwei weiteren Zeugen des Vorfalls zunächst gesagt, er benötige keine Hilfe. Daher verzichteten die Unfallbeteiligten auf den Austausch der Personalien. Erst später im Krankenhaus wurde bei dem Pedelec-Fahrer eine Fraktur diagnostiziert. Am Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Die Polizei lobt in der Meldung den Pkw-Fahrer, der sofort ausgestiegen war und und sich um den 34-jährigen kümmerte. Dieser war gegen 13.30 Uhr in Richtung Gasthauskanal unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Goethestraße wurde er von dem Pkw-Fahrer übersehen, der vom Hauptkanal in die Goethestraße einfahren wollte, und der 34-Jährige stürzte zu Boden.

Die Polizei Papenburg bittet nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, vorrangig auch die genannten beiden Zeugen und der beteiligte Pkw-Fahrer, sich zu melden unter der Telefonnummer 04961-9260.