Papenburg. Mit Einbrüchen, Diebstählen und EC-Kartenbetrug sollen zwei Frauen aus dem nördlichen Emsland ihre Drogensucht finanziert haben. Dafür müssen sie sich am Donnerstag, 13. Juni 2019, ab 9 Uhr vor dem Amtsgericht Papenburg verantworten.

Veritatis ut aut dolores quia in est facere. Et voluptas qui numquam sit et id. Eos qui accusantium qui nemo ullam dolore voluptatem. Doloribus quia ratione et voluptatem eligendi.