Zeugen nach Einbruch in Lkw in Papenburg gesucht CC-Editor öffnen

In Papenburg sind am Pfingstwochenende Unbekannte in einen Lkw eingebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Symbolfoto: David Ebener

Papenburg. Nach einem Einbruch in einen Lkw am Pfingstwochenende in Papenburg sucht die Polizei nach Zeugen.