Papenburg. Im Kino Papenburg starten am Donnerstag, 13. Juni 2019, der Action-Film „Men in Black: International“ und der Familienfilm „Bailey – Ein Hund Kehrt zurück“. Die VHS-Filmrolle geht mit dem Drama „Der Flohmarkt von Madame Claire“ in die neue Kinowoche.

Mit "Men in Black: International" kommt der vierte Teil der Men in Black-Serie ins Kino: Molly (Tessa Thompson) hat als Kind Dinge beobachtet, die sie 20 Jahre lang nicht vergessen konnte. Anders als bei ihren Eltern, wurde ihre Erinnerung nämlich nicht gelöscht oder "geblitzdingst". Sie stößt zu den Men in Black (MIB), die die Welt vor außerirdischen Invasoren schützen. Zusammen mit dem Agenten H (Chris Hemsworth) muss sie einen Maulwurf innerhalb des MIB enttarnen und gleichzeitig einer neuen Form von Aliens den Garaus machen. Diese können nämlich die Form von jedem beliebigen Lebewesen annehmen.

"Bailey – Ein Hund kehrt zurück" ist die Fortsetzung von „Bailey – Ein Freund fürs Leben“: Der Hund Bailey führt zusammen mit seinem Herrchen Ethan (Dennis Quaid) ein glückliches Leben auf einer Farm in Michigan. Zu Baileys Rudel gehören noch Ethans Frau Hannah (Marg Helgenberger) und ihre Enkelin Calista Jane, CJ (Kathryn Prescott) genannt. Eines Tages holt CJs Mutter Gloria (Betty Gilpin) diese heimlich von der Farm, um sie wieder zu sich zu nehmen. Während Baileys Seele sich darauf vorbereitet, dieses Leben für ein neues Leben zu verlassen, verspricht er Ethan, CJ auch in seinem neuen Leben zu finden und zu beschützen.

Die VHS-Filmrolle zeigt am Montag, 17., und Mittwoch, 19. Juni, jeweils um 17 und 20 Uhr das Drama "Der Flohmarkt von Madame Claire": Claire Darling (Catherine Deneuve) wohnt in einem kleinen Dorf in Frankreich. Eines Sommermorgens wacht sie auf und ist davon überzeugt, dass es ihr letzter Tag auf Erden ist. Also veranstaltet sie einen Flohmarkt, um alle Antiquitäten und Sammlerstücke, aber auch Möbel, die sich im Laufe ihres Lebens angesammelt haben, zu verkaufen.