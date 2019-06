Papenburg. Sieben Schüler aus dem polnischen Lidzbark Warminiski und 15 Austauschschülerinnen vom Mariengymnasium Papenburg sind vom stellvertretenden Papenburger Bürgermeister Heiner Butke (CDU) offiziell im Rathaus empfangen worden.

„Ein Schüleraustausch sorgt dafür, andere Nationen kennenzulernen und sich auszutauschen. Diese Begegnungen dienen dem europäischen Friedensgedanken und bieten den Schülerinnen und Schülern viele Eindrücke und Erfahrungen“, betonte Butke. Die Austauschschüler sind in Gastfamilien untergebracht, wodurch das gegenseitige Kennenlernen noch intensiver möglich ist. Ein Besuch der deutschen Schülerinnen hatte bereits Anfang April stattgefunden.

Der Austausch ist für das Mariengymnasium eine Premiere: Während bereits seit vielen Jahren Austäusche mit Italien und England stattfinden, gab es bislang noch keine Kontakte zum polnischen Nachbarland. „Ich hoffe, dass sich nächstes Jahr noch mehr Schülerinnen und Schüler dazu entscheiden, am Schüleraustausch teilzunehmen“, sagt Nicole Kröger, Lehrerin am Mariengymnasium. Gemeinsam mit Frank Hildebrandt wurde der Austausch organisiert und aktuell durchgeführt.

„Wir haben ein kulturell-sportlich geprägtes Programm auf die Beine gestellt", sagte Kröger. Neben Ausflügen ins Museumsdorf Cloppenburg, einer kurzen Stadtbesichtigung in Oldenburg oder einer Teezeremonie in Norden standen auch eine Kanufahrt und ein Besuch im Kletterwald Surwold auf dem Programm. An den letzten beiden Tagen soll Papenburg erkundet werden. Unter anderem ist ein Besuch der Meyer Werft und der von-Velen-Anlage geplant.