Über das Gelände der Villa Kunterbunt führten Anastasia Burgat (2. v. l.) und Nicole Lammers (rechts) die SPD-Kommunalpolitiker Ralf Diedrichs, Maureen Bamming, Vanessa Gattung, Holger Funk und Maria Schmock von Ohr. Foto: Luisa Reitemeyer

Aschendorf. Die Bücherei besuchen, im Supermarkt einkaufen, ein Eis in der örtlichen Eisdiele essen oder im benachbarten Wald spielen: all das erleben die Kinder der DRK-Kindertagesstätte (Kita) „Villa Kunterbunt“ in Aschendorf. Bald soll es für sie auch in der Einrichtung selbst mehr Platz zum Spielen und Lernen geben. Das wurde bei einem Besuch von SPD-Kommunalpolitikern deutlich.