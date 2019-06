Aschendorf. Am 16. und 17. Juni 2019 feiern die Aschendorfer ihr traditionelles Schützenfest. Im Blickpunkt steht dabei der Wettbewerb um die Nachfolge von König Hermann-Josef Eiken-Lücken, der das Schützenvolk ein Jahr lang zusammen mit Ehefrau und Königin Silvia regiert hat.

Aufgrund des zeitgleich laufenden Festes des Schießvereins Aschendorferweg gibt es in diesem Jahr am Samstagnachmittag keine Veranstaltung. Alle Aschendorfer Schützen treffen sich indes um 17.30 Uhr zu einer Schützenmesse in der St.-Amandus-Kirche.



Am Sonntag um 14 Uhr erfolgt das Antreten der Schützen und Gastvereine vor dem Festplatz an der Dr.-Horstmann-Straße. Der Umzug wird von den Schießvereinen Aschendorferweg und Bokeler Straße, den Schützenvereinen Aschendorf und Aschendorfermoor, dem Technischen Hilfswerk, dem TuS Aschendorf, der Liedertafel "Erholung", dem Frauenchor Chory-Feen, der Landjugend, dem Heimat- und Bürgerverein sowie Führzügelgruppe Tunxdorf begleitet. Für die Musik sorgen die Kolpingkapelle Sögel, der Musikverein Tunxdorf-Nenndorf, die Feuerwehrkapelle Kluse-Ahlen und der Musikverein Börgermoor.

Auf Gut Altenkamp werden das amtierende Königspaar und die neue Kinderkönigin Louisa Runde begrüßt. Am Kriegerehrenmal legen die Schützen einen Kranz nieder. Anschließend geht es über Große Straße, Klosterstraße, Molkereistraße, Poststraße, Mühlenstraße, Große Straße und Dr.-Horstmann-Straße zum Festplatz. Um 16 Uhr beginnt das Preisschießen und um 20 Uhr heizt die Band Celebration beim Festball ein.

Der letzte Festtag beginnt um 8.30 Uhr mit einem Ständchen beim Seniorenwohnheim Domizil. Gegen 9.30 Uhr wird zu einem Frühstück im Zelt eingeladen. Mit dem Ehrenschuss eröffnet der Noch-Regent um 10.30 Uhr das Königsschießen. Gegen 12 Uhr wird Präsident Frank Haneburger die Proklamation des neuen Königs vornehmen.

Um 15 Uhr holen die Schützen das neue Regentenpaar mit seinem Throngefolge ab. Der Weg des Festumzuges führt am Pastorat vorbei, wo das neue Königspaar mit seinem Hofstaat den Geistlichen beider Konfessionen vorgestellt wird. Den abendlichen Festball eröffnen die neuen Majestäten. Es spielt die First Class Partyband.