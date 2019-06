Papenburg. Zum Old Shipyard-Festival am 31. August in Papenburg wird neben Sänger Joris auch Stefanie Heinzmann auf der Bühne stehen. Im Interview spricht die 30-Jährige über Selbstzweifel, die Liebe, ihren Bandscheibenvorfall und ihre erste Kreuzfahrt.

Sie stammen aus dem Wallis, einer Alpenregion im Süden der Schweiz. Droht da nicht ein Kulturschock im flachen Emsland?



Nein, ich denke nicht. Ich bin sehr gerne im Norden Deutschlands und war dort auch schon häufiger. Ein Schweizer wie ich lässt sich dann leicht beeindrucken von der Region. An der Nordsee zum Beispiel bin ich oft geflasht von der Schönheit der Natur oder den großen Schiffen, die dort fahren. Ich finde beide Länder toll. Ich bin sehr glücklich, in der Schweiz leben zu dürfen, es ist ein sehr harmonisches Land und eben mit meiner Familie mitten drin. Ich bin aber auch sehr glücklich, viel in Deutschland arbeiten zu dürfen. Die musikalischen Grenzen in der Schweiz sind nämlich relativ eng. Meine Band und mein Management besteht fast ausschließlich aus Deutschen. Die Deutschen haben übrigens einen sehr viel besseren Humor als Schweizer. Auch die Norddeutschen mit ihrem sau trockenem Humor (lacht).

Papenburg ist berühmt für die Meyer Werft und seine Kreuzfahrtschiffe. Waren Sie schon einmal auf so einem Luxusliner?

Privat ist das, ehrlich gesagt, nicht meine bevorzugte Art des Reisens. Ich bin aber schon zweimal für eine Woche mit Udo Lindenberg auf einer Kreuzfahrt gewesen, einmal an Afrika vorbei nach Lissabon gefahren und beim zweiten Mal an Kroatien vorbei nach Griechenland. Das ist schon abgefahren, aber es war ein tolles Erlebnis. Mit meiner Band dort zu spielen – das hat echt Spaß gemacht. Ein Mal hatten wir krassen Seegang, das war spannend (lacht). Aber ich kam gut damit klar.

Was erwartet die Besucher bei Ihren Konzerten?

Wir spielen eine Mischung aus allen Alben, wobei ich mich auf die Stücke aus dem neuen Album „All we need is love“ am meisten freue. Es ist wirklich facettenreich geworden, eine Mischung aus verschiedenen Stilrichtungen wie Pop, Soul und Funk. Vor allem bei Festivals habe ich Lust auf hohe Energie, Lust zu tanzen und mit den Leuten eine gute Zeit zu verbringen. Ich hab' meine Band dabei, mit denen ich seit inzwischen elf Jahren unterwegs bin.

Sie sind in Papenburg mit Joris auf der Bühne. Kennen Sie ihn näher?

Ich hab ihn schon mehrmals treffen und sprechen dürfen. Ich mag ihn unwahrscheinlich gerne. Er ist ein unfassbar netter Kerl und sehr talentiert. Ich freue mich, mal eine ganze Show von ihm sehen zu dürfen, weil ich bisher immer nur einzelne Songs gesehen hab.

Sie haben eine längere Pause gemacht zwischen den beiden letzten Alben. Was haben Sie gemacht in der Zeit?

Tatsächlich waren es zwei Mal drei Monate. Den Rest der Zeit habe ich das neue Album gemacht. In der freien Zeit habe ich viel nachgedacht, habe viel verändert. Ich war in den vergangenen zehn Jahren viel unterwegs. Ich habe gemerkt, dass das auf Dauer nicht funktionieren kann. Selbstzweifel kamen auf.

Würden Sie das als Burn-Out bezeichnen?

Nein, das wäre viel zu weit gegriffen. Wer nicht auf die Signale des Körpers hört, bei dem führt es zu einem Burn-Out. Ich war einfach nur müde. Ich bin sehr sensibel und höre genau auf die Signale meines Körpers und habe deswegen die Auszeit genommen. Ich brauchte ein bisschen Ruhe.

Was hat sich in der Zeit denn verändert?



Ich bin viel weniger ängstlich, ruhiger und gelassener, entspannter. Trotzdem gibt es manchmal Phasen, in denen falle ich wieder komplett in die Hektik rein und finde es amüsant, wenn alte Muster wieder auftauchen (lacht). Aber ich habe sehr viel mehr Eigenverantwortung übernommen für mein Leben. Ich habe mir Gedanken gemacht, was wäre, wenn ich nicht mehr singen würde. Da bin ich auf Schreinerin und Hebamme gekommen. Ich liebe Holz, es riecht schön, fühlt sich toll an und ist wahnsinnig vielseitig. Hebamme ist mit sehr viel Verantwortung verbunden, ein sehr emotionaler Job, der facettenreich ist.

Sind die beiden Bandscheibenvorfälle, die Sie eine Zeit lang eingeschränkt haben, ein Grund, sich Gedanken über die Zukunft zu machen?

Die Vorfälle haben viel mit mir gemacht. Schmerzen zu haben ist einfach nicht witzig. Tatsächlich hatte ich das dann vier Jahre lang, musste einmal auch operiert werden. Die Ärzte haben mir gesagt: Wenn ich noch ein halbes Jahr mit der OP gewartet hätte, dann wäre ich im Rollstuhl gelandet. Sowas macht einem Angst. Letztlich bin ich froh über diese Lektion für meinen Körper. Ich muss auf ihn aufpassen. Ich versuche viel draußen zu sein, gehe viel spazieren, mache Crossfit. Ich trinke keinen Alkohol und ernähre mich gesund.

Old Shipyard Festival Das "Old Shipyard Festival" wird am Freitag, 30. August 2019 in der Stadthalle im Forum Alte Werft am Ölmühlenweg in Papenburg über die Bühne gehen. Mit etwas mehr als 1000 Zuschauern soll es eine ganz spezielle Atmosphäre geben. Veranstalter ist die Papenburg Marketing GmbH (PMG), die mit dem erstmals durchgeführten Mini-Festival die „Norwegian Encore“ feiern möchte. Das Kreuzfahrtschiff ist das 14. und vorerst letzte Kreuzfahrtschiff der Meyer Werft für die US-Reederei Norwegian Cruise Line (NCL). Moderiert wird das „Old Shipyard Festival“ von Uwe Bahn. Es gibt nach Angaben der PMG noch einige Restkarten. Sie kosten im Vorverkauf 35 Euro zuzüglich Gebühren und sind in der Geschäftsstelle der Ems-Zeitung, Am Stadtpark 35, unter deinticket.de und bei der Papenburg Marketing GmbH im Zeitspeicher, Ölmühlenweg 21, erhältlich. Weitere Infos zum Festival gibt es hier

Sie wurden als Kind gemobbt. Was war das für ein Gefühl?



Kinder brauchen manchmal keinen großen Grund, um andere zu mobben. Bei mir waren es ungewöhnliche Schuhe. Da hatte man mich halt auf dem Kieker. Das war anstrengend, weil ich ein sehr harmoniebedürftiger Mensch bin. Ich bin da in eine kleine Rebellenphase geraten. Ich habe durch dieses Gemobbe sehr viel gelernt. Nämlich, dass mir egal ist, was ich anhabe oder wie ich mich gebe. Wer mich mag, der mag mich halt, wer nicht, eben nicht.

Sie lehnen, zumindest privat, weitgehend die Nutzung von Social Media ab. Warum ist das so?

Ich habe ja ein Profil bei Facebook und Instagram und versuche, die Kanäle zu füttern. Sich mit Leuten zu unterhalten, die meine Musik mögen, das mag ich sehr. Aber ich merke, dass ich nicht drei Posts am Tag machen kann, weil es nicht ehrlich ist, wenn man es freiwillig macht. Ich hab Freunde, die machen das einfach gerne und wollen ständig irgendetwas posten, machen ständig Fotos von allem und jedem. Ich merke, dass es bei mir nicht so ist. Wer ständig auf der Suche nach dem besten Motiv ist, vergisst dabei, in dem Moment zu sein und diesen zu genießen. Ich will zeitlich gesehen, auch kein Opfer sozialer Medien und der Handynutzung sein. Die Stunde oder gar Stunden, die man bei Facebook oder Instagram verbringt, ist einfach weg und man hat nichts anderes gemacht, als andere Leute anzugucken. Irgendwie finde ich das merkwürdig.

Zum Abschluss vier Fragen, passend zum Album-Titel „All we need is love“, um Thema Liebe. Wer ist Ihr Lieblingsmensch?

Natürlich sind meine Eltern Lieblingsmenschen. Aber auch meine beste Freundin und mein Freund. Die in eine Reihenfolge zu stecken, ist etwas schwierig (lacht)?

Ihr Lieblingsort?

Die Alpen hier im Wallis, wo ich lebe.

Ihr Lieblingshobby?

Das Wandern hier in den Alpen.

Dein Lieblings-Lebensmotto?

Respekt, Freundlichkeit und Flexibilität sind meine drei Wegweiser.