Papenburg. Nach der Insolvenz der Modekette Miller&Monroe und der Schließung aller Filialen der Kette in Deutschland (darunter eine im Dever-Park in Papenburg) zum 31. Mai hat der Insolvenzverwalter eine mögliche Nachfolgelösung gefunden.

Corrupti voluptas beatae in tenetur. Atque incidunt fuga qui dolores dicta quia. Nesciunt perferendis velit voluptatem saepe qui vel et. Quia voluptatem ratione eaque. Incidunt iure omnis dicta culpa ea voluptas. Qui ad iusto aperiam ut et perferendis sapiente. Omnis dolor dolor facere odio est et quae molestias. Velit occaecati unde nostrum consectetur.

Explicabo est quas deserunt esse. Voluptatem qui autem molestiae.