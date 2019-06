Papenburg/Rhede. Knapp 80 Nachfahren der Familie Schulte-Wülwer und der beiden Familien Schulte aus der früheren Siedlung Hofe im Papenburger Ortsteil Bokel haben einen gemeinsamen Tag in Rhede verlebt.

Die Siedlung lag am Rande von Bokel beiderseits der Rheiderlandstraße. Bis auf eine mussten oder sollen die Hofstellen im "Bokeler Bogen” im Zuge der Verlagerung, der später erfolgten Erweiterung der Meyer Werft, dem Bau und Verlegung der Rheiderlandstraße und der Errichtung weiterer Industriebetriebe weichen.

Höfe nicht freiwillig aufgegeben

Bereits in den 1960er Jahren verkaufte Heribert Schulte einen Teil seiner Ländereien an die expandierende Industrie. Die ununterbrochene Besitzerfolge des Stammhofes Schulte endete mit Hubert Schulte als letzten Erben. Auch den Wülwer-Hof ereilte einige Jahre später das gleiche Schicksal unter Hermann-Josef Schulte-Wülwer. Wie damals wiederholt in der Ems-Zeitung zu lesen war, gaben beide ihre Höfe nicht ganz freiwillig auf, war Schon vor 1972 hatte Hermann Schulte vom Nachbarhof des Heribert Schulte sein Anwesen veräußert. Die Hofstelle erwarb der Landwirt Heribert Mömming. Der hatte sein Anwesen östlich der Bokeler Straße aufgeben müssen.

Straßenname Hofer Weg Bokel. Der von der Bokeler Straße abzweigende Hofer Weg weist den Weg zu einer alten Siedlung. Wie alt die Ansammlung einiger Höfe, die Hofe genannt wurde und noch wird, obwohl sie nicht zuletzt durch die Erweiterung der Meyer Werft und der Verlegung der Rheiderlandstraße größtenteils verschwunden ist, dürfte kaum noch zu ermitteln sein. Auch bleibt die Frage: Liegen in Hofe vielleicht die Ursprünge der Siedlung Bokel? In Steuererhebungslisten des Bistums Münster des 16. Jahrhunderts werden für Bockel (heute Bokel) und Hoven (heute Hofe) auch Namen genannt, die in späteren Zeiten untrennbar mit der Ansiedlung Hofe verbunden sind: Schulte und Wülwer (wulver), ebenso der Name des Bauern vom nicht weit entfernten Hof Mömming (mommekynck). Diese Höfe und andere sind inzwischen mit einer Ausnahme ausgesiedelt, weil sie für Hafenerweiterungen im „Bokeler Bogen“ weichen mussten und sollen. In den Protokollen der Bestandsaufnahme der Elementarschulen in den Kirchorten und Bauerschaften des Niederstifts Münster, die der Nomalschullehrer Bernard Overberg (1754-1826) in den Jahren 1783 und 1784 unternommen hat, ist zu lesen, dass es außer der Schule in Bokel auch eine in Hofe gegeben hat. In dem Buch „Anweisung zum zweckmäßigen Schulunterricht für Schullehrer im Hochstifte Münster“, erschienen 1793 in Münster bei Anton Wilhelm Aschendorf (heute Verlag Aschendorff), schreibt Overberg: „Eine halbe Viertelstunde von Bockel liegt Hoven, von welchen Orte seit hundert jahren wie man mir saget die Kinder alzeit nach Bockel zur Schule gegangen sind. Vor zwei Jahren hat sich das paar Bauern welches da wohnet seinen eigenen Schulmeister angeschafft, welcher im Sommer nach Holland gehet wo er noch wirklich ist, und im Winter die Kinder im Lesen, Schreiben und in der Christlichen Lehre unterrichtet. Als eine Ursache der Anlegung dieser neuen Schule wird Überschwemmung des Wassers vorgegeben. Wie ich höre so wird der Weg von Bockel nach Hoven auf einen Districkt von andert hundert schritt mehrmalen bei starkem auflaufen des Wassers überschwemmet; so das sie in einigen tagen zuweilen auch Wochen von dem einen Orte nicht zum anderen ohne Schiffen kommen können.“





Lothar Schulte, geboren in Fürstenau, heute mit Wohnsitz Enningerloh, und Dr. Christopher Dölle aus Delmenhorst hatten vor einem Jahr die Idee für das Familientreffen. Viele Teilnehmer hatten sich noch nie gesehen. Sie reisten unter anderem von Schleswig-Holstein, Berlin, Erfurt und vom Taunus an. Schulte hat sich vor rund 30 Jahren der Ahnenforschung verschrieben. Er recherchierte in alten Akten, entzifferte unleserliche Handschriften und nahm Einträge in Tabellen und Stammbücher vor. Zusammen mit Dölle begrüßte er die 18., 19. und 20. Generation der Familien. Alt und jung erfreuten sich am überwiegend ersten Kennenlernen und einer Rückbesinnung auf die Ursprungsfamilie. Die Stimmung im Saal zeigte, dass das “Zurück-zu-den-Wurzeln” allen viel Freude bereitete.

“Ich erinnere mich gerne an meine Kinder- und Jugendjahre in Hofe” Hubert Schulte

Anwesend war beim Treffen auch der zur Hofer Straße in Twist ausgesiedelte 76-jährige Hubert Schulte vom ursprünglichen Haupthof. “Ich erinnere mich gerne an meine Kinder- und Jugendjahre in Hofe”. Schulte hatte seine sportliche Heimat im Ruderclub. Er ruderte 1964 über 500 Kilometer und stellte den bisherigen Rekord bei den Männern ein, im Folgejahr legte er 1100 Kilometer zurück - soviel wie kein anderes Mitglied, wie in dieser Zeitung zu lesen war. Schultes Mutter Maria bekam 1976 das Bundesverdienstkreuz verliehen – vor allem für ihren seit 1950 wahrgenommene Tätigkeit als Vorsitzende des Landfrauenvereins Aschendorf. Neben Hubert Schulte war mit dem nach Aschendorfermoor ausgesiedelten Hermann Schulte-Wülwer ein weiterer Hoferbe zu der Begegnung gekommen.



Holzreste, Erdverfärbungen und Scherben

Wie bei dem Treffen verlautete, stammen die gemeinsamen Vorfahren vom Haupthof Schulte, aber die verwandschaftlichen Beziehungen erstrecken sich bis in die beiden Nachbarhöfe. Die Höfe dieser Familien “zu Hofe” lagen über Jahrhunderte als Einzelhöfe nebeneinander außerhalb der damaligen Bauernschaft Bokel. “Dies spricht dafür, dass es sich hierbei um eine ältere Siedlung handelt”, so Lothar Schulte. Bestätigt worden sei das im Frühjahr 2008 durch eine auf dem Gelände der Meyer Werft unter der Leitung des Archäologen Dr. Hans-Joachim Albers durchgeführte Ausgrabung. “Diese ergab, das hier zwischen 550 und 750 n. Chr. ein Speicher mit einer Breite von sechs Metern und einer Länge von 20 Metern gestanden hat.” Als Beweis gebe es unter anderem Holzreste, Erdverfärbungen und Scherben.

Anzeige Anzeige

Ab 1534 drei Familien erwähnt

Eine genauere Datierung der Entstehung der Höfe ist Schulte zufolge nicht festzustellen gewesen. “Im Gegensatz zur Geistlichkeit und adeligen Familien sind in früheren Jahren für das “Gemeine Volk” keine Aufzeichnungen erstellt worden”. Die erste nachweisbare schriftliche Erwähnung von Schulte in Hofe ist in einer Urkunde des Jahres 1390 zu finden. "Ab 1534 werden in Hofe bereits drei Familien erwähnt und zwar Schulte, de olde Wulwer und Goedeke ton Hove, so die damalige Schreibweise für Hofe", erklärt Schulte. Der Name Wulwer erscheine 1461 und 1462 in Urkunden. Aus dem Schriftstück sei zu schließen, dass der Ursprung der Familie Wülwer wahrscheinlich in Tunxdorf lag, aber “wann sie nach Hofe gekommen ist, liegt noch im Dunkeln.”