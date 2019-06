Papenburg. Ein ehemaliger Küchenverkäufer aus dem nördlichen Emsland ist zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden, weil er trotz finanzieller Schieflage seines Unternehmens diverse Anzahlungen für Bestellungen angenommen hatte. Damit beging er gewerbsmäßigen Betrug.

Das Küchenstudio des 48-Jährigen aus dem nördlichen Emsland musste im März 2017 Insolvenz anmelden, der Insolvenzverwalter stellte später Forderungen von Gläubigern (neben zahlreichen Küchenbestellern Lieferanten und die Hausbank) in Höhe von rund 520.000 Euro fest. Die GmbH war überschuldet, hatte so gut wie keine Reserven, denn der Insolvenzverwalter ermittelte ein verwertbares Vermögen im lediglich niedrigen vierstelligen Bereich.

Diese wirtschaftliche Schieflage sei spätestens im November 2016 klar absehbar gewesen und hätte den Kunden offengelegt werden müssen, erklärte Richter Gerhard Többen am Freitag in der Urteilsbegründung am Amtsgericht Papenburg. "Sie hatten zu diesem Zeitpunkt eine Beobachtungspflicht. Das Risiko, dass es keine Küchenlieferung gibt oder die Kunden die Anzahlung nicht zurückerhalten könnten, hätten Sie diesen sagen müssen", erklärte der Amtsgerichtsdirektor. Dadurch habe er sich des gewerbsmäßigen Betrugs in sieben Fällen, die sich zwischen November 2016 und Februar 2017 ereignet haben, strafbar gemacht. In dem Zeitraum nahm er fünfmal Anzahlungen zwischen 2700 und 3700 Euro an, in zwei Fällen sogar Gesamtzahlungen für Küchen in Höhe von 7800 und 9500 Euro. Das Geld floss immer auf das allgemeine Geschäftskonto der Gesellschaft – ein Nachteil für Kunden bei einer Insolvenz.

Ursprünglich sogar 13 Fälle angeklagt

Der Angeklagte wurde zu einem Jahr und neun Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt, er muss drei Jahre straffrei bleiben, um nicht in Haft gehen zu müssen. Der Angeklagte muss sämtliche Kosten des Verfahrens tragen. Obendrein werden aus seinem Vermögen 34.340 Euro eingezogen, die ihm durch die sieben verurteilten Taten zugeflossen sind. Das Geld fließt dem Richter zufolge den Küchenbestellern zu.

Ursprünglich waren sogar 13 Taten angeklagt, fünf wurden allerdings eingestellt. Sie ereigneten sich zeitlich deutlich früher zum Insolvenzantrag, eine Betrugsabsicht wäre schwieriger zu beweisen gewesen, wie der Staatsanwalt in der Verhandlung erklärte. Dieser hatte den Vorschlag der sogenannten "Verständigung" gemacht. Wenn der Angeklagte sieben Fälle gewerbsmäßigen Betrugs gesteht, bleibt er von einer Haftstrafe verschont.

Angeklagter gesteht die Taten

So kam es am Ende auch. Der 48-Jährige gestand, dass ihm die wirtschaftliche Situation bewusst gewesen sei und die keine Vorkehrungen für die Küchenbesteller traf. Der ehemalige Betreiber ist inzwischen als Angestellter im Bereich Ausmessen von Küchenräumen ("Aufmaß") tätig und hat ein geregeltes Einkommen, von dem er die Verbindlichkeiten abstottern kann. Wegen dieser Tätigkeit muss er auch keine Sozialstunden ableisten, weil er dann kein pfändbares Einkommen hätte. Gleiches gilt für eine Geldstrafe. Neben dem Geständnis wurde strafmildernd berücksichtigt, dass er nicht vorbestraft ist.

Durch Geständnis Aussagen der Kunden erspart

Durch das Geständnis ersparte er eine langwierige Beweisaufnahme, bei der die Kunden hätten als Zeugen vorgeladen werden müssen. Unberücksichtigt beim Urteil blieb ein anonymes Schreiben, das nach dem ersten Verhandlungstag beim Gericht eingegangen war, wie Többen berichtete. "Der Inhalt ist sehr allgemein gehalten, ich kann damit nichts anfangen", sagte der Richter.

Für Küchenkäufer bleibt die Erkenntnis aus dem Fall, Vorsicht walten zu lassen bei Bestellungen. Eine könnte sein, Zahlungen auf ein Sperr- oder Sonderkonto fließen zu lassen, aus dem das Geld erst gezahlt wird, wenn die Küche (vollständig) geliefert wurde.