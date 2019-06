Zum ökumenischen Pfingstgottesdienst in St. Josef verbunden mit einer Kollekte zugunsten des SKFM laden (v.l.) Pastorin Anna Riese, Wolfgang Wagner, Magnus Meyer, Pastor Gerrit Weusthof, Gundula Freymuth, Christa Metje und Andrea Merz vom Ökumenischen Arbeitskreis ein. Foto: Klaus Dieckmann

Papenburg. Unter dem Leitgedanken „Der Heilige Geist ermutigt zum gemeinsamen Handeln und Teilen“ steht der ökumenische Pfingstgottesdienst am Montag, 10. Juni, in Papenburg. Der Gottesdienst beginnt um 11 Uhr in der St.-Josef-Kirche im Vosseberg.