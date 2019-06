Papenburg. Die Polizei Papenburg beschäftigt seit Kurzem eine neue Betrugsmasche, bei der Anrufer ihren Opfern Geldgewinne verkünden und zugleich die Modalitäten der Auszahlung absprechen wollen.

Bei ihren Anrufen treten die Täter nach Angaben der Polizei gegenüber ihren Gesprächspartnern "vielversprechend und glaubwürdig" auf. Sie würden beispielsweise im Namen von Lottogesellschaften oder Online-Gewinnspielen auftreten und den Gewinn von fünfstelligen Beträgen verkünden, von dem wiederum eine vierstellige Summe als "Gebühr" zu zahlen sei.

In den Gesprächen versuchen die Anrufer ihre Opfer dazu zu bringen, die Gebühr in Bar zu einem vereinbarten Treffpunkt mitzubringen und dort dann gemeinsam die Abwicklung der Gewinnauszahlung, beispielsweise in einer Bank, abzuwickeln.

Anrufe kommen seit mehreren Tagen vor

Laut Polizei kommen seit mehreren Tagen potenzielle Opfer zur Polizei in Papenburg, um diese Art des Betrugs anzuzeigen oder sich nach der Seriosität derartiger Anrufe zu erkundigen. Der Polizei ist allerdings noch kein tatsächlich Geschädigter bekannt.

Die Papenburger Beamten warnen die Bürger nun davor, auf derartige Anrufe einzugehen. Stattdessen sollte die Polizei unter der Telefonnummer 04961/9260 kontaktiert werden.