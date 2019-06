Der Vorstand des VdK Papenburg lädt anlässlich des 70. Geburtstages der Ortsgruppe für Pfingstsonntag zu einem öffentlichen Fest rund um den Schützenhof des Schießvereins ein. Foto: Klaus Dieckmann

Papenburg. Der Sozialverband VdK in Papenburg feiert am Pfingstsonntag, 9. Juni 2019, den 70. Geburtstag der Ortsgruppe. Das öffentliche Fest findet ab 11 Uhr auf dem Gelände rund um den Schützenhof des Schießvereins am Bethlehem statt.