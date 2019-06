Papenburg. Als erste sogenannte „Sneak Surprise“, also eine kurzfristig organisierte Veranstaltung mit hochkarätigen Künstlern, zeigt Papenburg Kultur am Freitag, 7. Juni 2019, die indische Schlagwerkgruppe MASAFAT im Theater Alte Werft. Das Konzert unter dem Motto „Indian Dance, Drums & Beats“ startet um 19.30 Uhr.

"Leidenschaft für die Musik und pure Freude am Rhythmus, das ist MASAFAT", heißt es in einer Pressemitteilung von Papenburg Kultur. Das zehnköpfige indisch-deutsche Ensemble, das 2018 aus dem Campus Projekt des Beethoven-Fests in Bonn hervorging, besteht aus den drei indischen Tabla- und Pakhawaj-Spielern Ishan Paranjpe, Kalyan Pande und Sujit Lohar, den beiden Kathak-Tänzerinnen Shivani Karmarkar und Bhargavi Sardesai sowie den vier deutschen Schlagzeugern Yung-Ju Tsai, Charlotte Hahn, Fabian Kraus und Pascal Tieke.

Außerdem mit dabei ist der Musiker Tillmann Schürfeld, der bereits zweimal mit unterschiedlichen Bandprojekten an der Reihe „Classic versus Pop“ in Papenburg teilgenommen hat. "Mit energiegeladenen Rhythmen, passionierten Melodien und temperamentvollem Tanz baut das einzigartige Ensemble nicht nur eine Klangbrücke zwischen zwei Kulturen, sondern lässt die Seelen der indisch-klassischen und der west-lichen Musik miteinander verschmelzen", verspricht Papenburg Kultur.



Karten gibt es für 5 Euro unter www.papenburg-kultur.de, in der Geschäftsstelle am Hauptkanal rechts 72, oder telefonisch unter 04961 82307. Die Abendkasse im Theater öffnet um 18.45 Uhr.