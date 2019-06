In einer Apotheke in Papenburg haben Einbrecher einen hohen Sachschaden angerichtet. Symbolfoto: Boris Roessler/dpa

Papenburg. Einen Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 15000 Euro haben Einbrecher in einer Apotheke in Papenburg angerichtet. Die Täter stahlen einen dreistelligen Geldbetrag und entkamen unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen.