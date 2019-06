Papenburg. Das Pfingstwochenende verspricht im nördlichen Emsland in vielerlei Hinsicht interessant zu werden. Auf dem Programm stehen musikalische, sportliche und traditionelle Veranstaltungen.

Eine Premiere feiert das neu gegründete "WieDu-Theater" Papenburg, das am Freitag und Samstag jeweils um 19 Uhr in der Alten Drostei seine ersten Aufführungen auf die Bühne bringt. Auf dem Programm des sechsköpfigen Ensembles um Regisseur Norbert Knitsch stehen Loriots "Szenen einer Ehe". Der Eintritt an der Abendkasse kostet 13 Euro, Karten im Vorverkauf gibt es für 10 Euro im Arkadenhaus.

Bereits in die dritte Auflage geht am Pfingstsamstag und -sonntag am Papenburger Hauptkanal die Veranstaltung "Summer in the City". Mit der "Greg Dacks-Band" am Samstag sowie der Band "Pick up" spielen an beiden Tagen jeweils von 18 bis 22 Uhr Musikgruppen auf der Bühne am Cafe Engels. Der Eintritt ist frei.

Offenes Singen am Marstall

Zum 45. Musikalischen Pfingsttreffen lädt indes von Freitag bis Montag die Jugendbildungsstätte Marstall Clemenswerth in Sögel ein. Die Teilnehmer kommen nach Angaben der Veranstalter sowohl aus den Kirchengemeinden des Bistums Osnabrück, als auch aus dem weiteren Bundesgebiet in die Jugendbildungsstätte, um musikalisch Neues zu entdecken. Interessierte sind zum Offenen Singen am Pfingstsonntag ab 16 Uhr vor dem Haupteingang des Marstalls eingeladen.

60 Jahre Bridge-Club Papenburg: Für die Mitglieder Anlass genug, ein Jubiläumsturnier am Samstag im Forum Alte Werft durchzuführen. Turnierbeginn ist um 10.30 Uhr.

"Tag des Modellflugs" in Aschendorfermoor

Ebenfalls am Samstag findet in Aschendorfermoor der "Tag des Modellflugs" statt. Der Modellflugverein beteiligt sich von 14.30 bis 18 an der bundesweiten Aktion und lädt Besucher zum Flugplatz an der Birkenallee ein.

Sein traditionelles Fußballturnier an Pfingsten veranstaltet der SV DJK Werpeloh am Samstag und Sonntag. Am ersten Turniertag beginnt der Wettbewerb der Jugendmannschaften um 10 Uhr. Ab 18 Uhr lädt der Verein alle 13- bis 17-jährigen Werpeloher zu einer Jugendparty ein. Am Pfingstsonntag sind die Herren an der Reihe. Ab 13 Uhr werden sechs Mannschaften um den Pfingstpokal kämpfen. Die Siegerehrung ist gegen 17.30 Uhr vorgesehen. Am Abend soll "DJ Mario" für Stimmung sorgen.

Ökumenische Gottesdienste in Dörpen und Papenburg

Am Pfingstwochenende stehen auch zwei ökumenische Gottesdienste auf dem Programm. Am Samstag laden die katholische Pfarreiengemeinschaft Dörpen-Dersum-Heede und die evangelische Emmaus-Gemeinde in Dörpen um 15.30 Uhr in den Garten des Christopherushauses hinter der St.-Vitus-Kirche ein. Unter dem Leitgedanken „Der Heilige Geist ermutigt zum gemeinsamen Handeln und Teilen“ steht der ökumenische Pfingstgottesdienst am Montag in Papenburg, der um 11 Uhr in der St.-Josef-Kirche im Vosseberg beginnt.

Mit der Grundsteinlegung für den Neubau einer Holzkirche der rumänisch-orthodoxen Kirchengemeinde Sögel-Papenburg am Sonntag um 12 Uhr im Bereich Hümmlinger Ring/Sprakeler Straße sowie der Eröffnungs- und Einsegnungsfeier des Bestattungswaldes im Spahner Südholz an Pfingstmontag (15 Uhr) stehen zwei weitere größere Veranstaltungen an.

Mühlen öffnen am Montag

Am Pfingstmontag ist steht darüber hinaus der diesjährige Deutsche Mühlentag an. Dazu werden auch wieder Mühlen im nördlichen Emsland ihre Tore öffnen und sich den Besuchern präsentieren.

Auch die Schützen sind am Wochenende gefordert. In den Gemeinden Herbrum, Lathen, Lorup, Rhede und Völlenerfehn wird ein neuer Schützenthron ermittelt.