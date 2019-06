Papenburg. Die Mitgliederzahl des TV Papenburg von 1896 ist im Jahr 2018 erstmals seit Langem leicht rückläufig gewesen. Das wurde auf der Delegiertenversammlung mitgeteilt. Aktuell zählt der Verein 4301 Mitglieder.

Nach den Worten des Präsidenten Bernd Brand hat es seit dem 1. Januar 402 Eintritte gegeben. "Hinzu rechnen muss man weitere 516 Personen, die im TV verordneten Sport treiben”, erklärte Brand vor 53 stimmberechtigten Delegierten. Allerdings war im Berichtszeitraum 2018 die Mitgliederzahl erstmals seit langem durch 719 Kündigungen bei 674 Neueintritten zurückgegangen.

Brand zufolge hat sich das schwierige Jahr 2017 auch 2018 fortgesetzt. Es habe sich herausgestellt, dass eingestellte Lehrkräfte weder die Erwartungen des Präsidiums, noch die Ansprüche der Teilnehmer erfüllen konnten. “Viele Gruppen hatten einen Schwund zu verzeichnen.” Die Konsequenz sei die Trennung von mehreren Übungsleitern gewesen, “aber wir haben keinem gekündigt.”

Glück hat der Verein Brand zufolge bei den Neueinstellungen gehabt. “Es ist schwierig, geeignetes Personal zu finden. Auch die Richtlinien und Bestimmungen werden immer umfangreicher.” Brand weiter: “Davon betroffen sind auch wir im Präsidium.” In der Leitung des Vereins müsse zeitnah eine Verjüngung erfolgen.

Das Präsidium hat laut dem Vorsitzenden die Hände aber nicht in den Schoss gelegt. Neue Angebote seien mit ins Programm aufgenommen worden. Darunter befinden sich laut Brand unter anderem Break Dance, Hip Hop, Yoga auf dem Stuhl, Faszientraining, Paartanz, Indoor-Cycling und Hit-High-Intensity.

Ein Höhepunkt bei den Aktivitäten der Abteilungen war die Ausrichtung des OLB-City-Laufs durch die inzwischen 270-köpfige LG Papenburg/Aschendorf. Aktive Sportler des Vereins waren bis hin zu Deutschen Meisterschaften unterwegs.

Bei seinem Ausblick sagte Bernd Brand, dass es das Ziel sei, die Mitgliederzahl auszuweiten, die Wettkampfteilnahmen zu steigern, neue Angebote zu machen und die Hallenzeiten aufrecht zu erhalten.

Dass es Mitglieder gibt, die seit bis zu 60 Jahren die Angebote nutzen, um sich fit zu halten, wurde während der Ehrungen deutlich. Zudem steckte der KSB-Vizepräsident Hermann Wilkens “dem Dinosaurier des Sports”, Hermann-Josef Meyer, für inzwischen 42 Jahre langen Einsatzt in der Leichtathletikabteilung die Ehrennadel des Landessportbundes in Gold an.

Im Zuge der Wahlen zum Vorstand wurden die Vizepräsidenten Freizeit- und Gesundheitssport Bernd Hoffmann, Wettkampfsport Norman Janssen und Liegenschaften Birgit Lelonek in ihren Ämtern bestätigt. Zum Präsidium gehören neben Brand und Schepers-Püsken auch der Vizepräsident Kommunikation Adolf Schüler und die Verwaltungsleiterin Carina Dirksen.

TV Papenburg Besondere Ehrungen Verdienste Nadel des LSB in Gold: Hermann-Josef Meyer. Nadel des NTB: Hildegard Runde.

Langjährige Mitgliedschaft 60 Jahre: Luzia Kohnen, Christa Kuper und Lena Klee. 50 Jahre: Thea Feiling und Hella Abels. 40 Jahre: Margret Bicker und Marlies Füchter. 30 Jahre: Birgitt Sürken, Wilma Rahing, Christian Norda, Hermann Nee und Roswitha Wessels.