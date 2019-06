Papenburg. Herzogin Camilla, Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz Charles, wird das neueste Kreuzfahrtschiff der Papenburger Meyer Werft, die "Spirit of Discovery", taufen. Die britische Reederei Saga Cruises teilte auch den Termin mit.

Die Zeremonie soll am 5. Juli in der englischen Küstenstadt Dover stattfinden, heißt es in einer Nachricht auf der Facebookseite von Saga. In dem Post teilt Saga mit, die Herzogin von Cornwall (The Duchess of Cornwall) werde die Rolle der Patin für die Taufzeremonie übernehmen. Ob auch Prinz Charles an der Veranstaltung teilnimmt, teilte die Reederei nicht mit.

Das Kreuzfahrtschiff liegt nach einer viertägigen Probefahrt in der Nordsee seit Montag wieder im Hafen von Emden. Die Emspassage am 26. und 27. Mai meisterte das Kreuzfahrtschiff mit Hilfe mehrerer Schlepper pünktlich. Planmäßig soll am 20. Juni die Übergabe an die Reederei stattfinden. Das Schiff ist 58.250 BRZ (Bruttoraumzahl) groß, 236 Meter lang, 31,2 Meter breit und fasst 999 Passagiere, die auf zehn Decks Kabinen vorfinden. Außergewöhnlich an Bord ist eine Kunstsammlung in allen öffentlichen Bereichen und Kabinen. Die Reederei erwarb Dutzende Werke von Malern, Bildhauern und Grafikern. Viele Werke zeigen die Geografie und Landschaften der britischen Inseln.

