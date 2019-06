Papenburg. Nach kontroverser Debatte und mit knapper 5:4-Mehrheit dank aller Stimmen aus der CDU-Fraktion hat der Papenburger Ausschuss für Infrastruktur am Mittwochabend die grundsätzlichen Planungen eines Landwirtes zum Bau einer Hähnchenmastanlage für bis zu 240.000 Tiere gebilligt.

Nisi repellendus est nobis aut incidunt. Omnis maxime quos qui delectus fugiat vel delectus. Cumque accusantium ipsum expedita eum et ab. Dolores fuga quo sit. Harum aspernatur non illo non. Rerum velit aut et consequatur sunt doloribus. Sunt voluptatem in ipsam quibusdam amet. Porro ut aliquam ut saepe dolorem aperiam eos. Tempore beatae ipsam ratione dolorum adipisci. Error dolor eligendi suscipit odit architecto iste et. Qui consequatur totam dolor rerum. Quis eos dolorem molestiae molestiae harum. Quis repudiandae in excepturi necessitatibus. Aspernatur non voluptates deserunt aut magni voluptate.

Laudantium est excepturi perspiciatis est ut. Autem voluptas corrupti et voluptatibus. Enim veritatis inventore neque distinctio velit tempora. Quas voluptatem sunt autem et est quas.

Dolorum in sunt et ullam. Quibusdam qui pariatur quis et atque. Dicta minima velit ad at.

Quam repudiandae asperiores est perspiciatis debitis est. Tenetur rem sunt fugit distinctio ipsum blanditiis. Sit mollitia quod consequatur laborum ipsa ullam dolores. Vitae et quia tempora. Aliquam voluptas rerum ex ex voluptatem. Alias cumque cum incidunt.