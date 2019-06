In einem bunten Klinkermuster präsentiert sich der Neubautrakt der Mittelkanalschule. Drinnen schreiten derweil die Ausbauarbeiten voran. Foto: Gerd Schade

Papenburg. In Papenburg schreitet der Innenausbau im neuen Teil der Mittelkanalschule voran. Der Neubau soll nach Angaben der Stadt Papenburg nach den Sommerferien in Betrieb gehen. Die Arbeiten an der groß angelegten Sanierung und Erweiterung der Grundschule liegen laut Verwaltung trotz einer mehrwöchigen Verzögerung im vergangenen Jahr im Zeitplan.