Sophie Turner spielt in der X-Men-Reihe die Superheldin Jean Grey. Foto: Twentieth Century Fox/dpa

Papenburg. Die Verfilmung der Kult-Reihe „TKKG“ läuft heute ebenso im Kino Papenburg an wie der nächste Teil der „X-Men“-Reihe. Die VHS-Filmrolle zeigt am kommenden Montag und Mittwoch die Filmbiografie „Willkommen in Marwen“.