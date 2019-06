Für das Cafe Engels am Hauptkanal in Papenburg ist die Livemusikveranstaltung zu Pfingsten gleichzeitig die offizielle Wiedereröffnung nach der Sanierung des Cafes und der Neugestaltung der Außenterrasse. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

Papenburg. Zum dritten Mal findet am Pfingstsamstag und -sonntag am Hauptkanal in Papenburg die Livemusik-Veranstaltung "Summer in the City" statt. Es spielt an den beiden Tagen am Cafe Engels jeweils eine Band.