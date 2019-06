Aschendorf. Nach dem Großbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Poststraße in Aschendorf hat der Internist und Allgemeinmediziner Horst F. Knieling ein Übergangsquartier für seine Praxis gefunden.

Der Mediziner wird zum 1. Juli mit seiner Belegschaft in das Sparkassen-Gebäude an der von-Galen-Straße am Marktplatz in Aschendorf ziehen und damit in unmittelbarer Nähe zum bisherigen Standort bleiben. "Ich bin den Brüdern Sürken sehr dankbar, dass sie mir die Flächen im 1. Obergeschoss des Hauses kurzfristig zur Verfügung stellen", sagte der 67-Jährige auf Anfrage unserer Redaktion. Eigentümer des Gebäudes sind Jens und Henrik Sürken. Ein wichtiges Kriterium sei Barrierefreiheit gewesen, die durch einen Aufzug gewährleistet wird.

Mindestens sechs Monate

Knieling geht von einem Verbleib von mindestens sechs Monaten in dem Übergangsquartier aus. So lange dürften die Sanierungsarbeiten an der Poststraße andauern, haben ihm Handwerker berichtet. Das Gebäude, in dem am Samstag, 18. Mai mutmaßlich durch einen technischen Defekt an einer Steckdose ein Feuer auf einem Balkon ausgebrochen war, ist inzwischen komplett eingerüstet worden. Das Dach und das gesamte Dachgeschoss werden nun abgetragen, aber auch sämtliche Räume im 1. Obergeschoss und im Erdgeschoss müssen kernsaniert werden, berichtet der Internist.

Knieling muss bis zum Monatsende die gesamte Computer-, Netzwerk- und Telefontechnik neu anschaffen, weil er sie aus der bisherigen Praxis nicht mitnehmen darf. Bis dahin ist lediglich ein Anrufbeantworter geschaltet. Die Belegschaft hat der Arzt in Betriebsurlaub geschickt.



