Zum Zaunstreit am Kino Papenburg: Es gibt nur Verlierer

Der Grenzstein zwischen beiden Zäunen zeigt, wie nah beide Parteien an die Grundstücksgrenze heran gerückt sind. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

Papenburg. In dem Zaunstreit am Kinovorplatz am Hauptkanal in Papenburg muss dringend ein gemeinsames Gespräch aller Beteiligten her. Ein Kommentar.