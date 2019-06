Aschendorf. Auf Gut Altenkamp in Aschendorf ist die Ausstellung „Stadt-Land-Fluss“ eröffnet worden, für die sich drei Kunstschaffende und ein Bildhauer zusammengeschlossen haben.

Die Künstler zeigen dabei unterschiedlichste Stile wie Aquarellmalerei, Lithografien, Kohle- und Kreidemalereien. „Das Faszinierende ist, dass sich die unterschiedlichen Arbeiten wechselseitig inspirieren und den Betrachter auf unerwartete Sehwege führen“, sagte der Veranstalter Marco Malorny bei der Eröffnung.

Der Bildhauer Basilius Kleinhans erschafft Skulpturen aus schweren Materialien wie Bronze, Stein und Gold. „Es sieht aus, als würde die Skulptur leuchten“, sagt eine Besucherin, da das Material in Kombination mit den Lichteinfällen spannende Reflektionen auslöse.









In allen Malereien werden hauptsächlich Landschaften, Natur und Gewässer, mal sehr detailliert, mal sehr abstrakt, gezeigt. „Ich will die Interpretation offen halten, um ein weites Denken zu ermöglichen“, sagt Katharina Lichtenscheidt, die ihre Werke unbenannt lässt. Die Farbgalaxien in ihren Gemälden lassen viel Raum für die eigenen Geschichten. „Jeder schafft sich doch seine eigene Wirklichkeit – und wenn nicht in der Kunst, wo dann darf jeder seine eigene Wahrheit sehen und interpretieren?“, so Sabine Schicke in ihrer Eröffnungsrede.

Der bereits verstorbene Michael Schreiber legte den Fokus seiner Lithografie durch exakte Zeichnungen und den gekonnt eingesetzten Farbauftrag auf die Figuren. Die Ausstellung zeigt auch die einzelnen Zustandsdrucke. „Seine Architekturbilder nehmen uns mit auf eine Reise in ein lichtes, morbides Arkadien“, meint Schicke.

Während bei Schreiber die Verbindungen zwischen Licht und Schatten im Vordergrund stehen, spielt für den Künstler Ralph Petschat die Farbe eine noch größere Rolle. Sein Alleinstellungsmerkmal ist seine Arbeitsweise. „Was von weitem wie Malerei anmutet, ist tatsächlich eine Collage – ein Puzzle indem er seine Weltsicht für uns in mehreren Schichten kompiliert“, sagt Schicke. Was der Betrachtende sieht, ist nur ein kleiner Teil der Vielschichtigkeit.

Die Ausstellung ist bis zum 28. Juli dienstags bis sonntags von 10 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.