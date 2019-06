Kind nach Unfall in Papenburg leicht verletzt CC-Editor öffnen

Die Polizei in Papenburg sucht nach den Eltern eines etwa zehnjährigen Jungen, der am Sonntagnachmittag auf dem Burenweg gestürzt ist. Symbolfoto: Jörn Martens

Papenburg. Die Polizei sucht nach einem Unfall auf dem Burenweg in Papenburg, an dem ein etwa zehnjähriger Junge beteiligt war, nach den Eltern des Kindes. Es erlitt bei der Kollision mit einem Auto am Sonntagnachmittag Schürfwunden, fuhr aber davon.