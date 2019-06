Foto: Julia Kleene

Papenburg. Am Wochenende hat bei bestem Wetter in Papenburg das Stadtfest am Hauptkanal stattgefunden. Das Fest ist nach Angaben der Organisatoren der Papenburg Marketing GmbH (PMG) ein „Fest von den Bürgern für die Bürger“. Nach Schätzungen des Veranstalters waren mehr als 10.000 Menschen vor Ort.