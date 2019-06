Nur ein kurzes Gastspiel gab der Wolf in Bad Papenburg. Foto: Tobias Böckermann

Papenburg. Bad Papenburg und der Wolf – in Anlehnung an das berühmte Musikmärchen von Sergej Prokofjew hat Tropenhelmut Isegrim in der Fehnstadt aufgestöbert. Rasch wurde ein Wolfspärchen in seinem neuen Revier aber ein Opfer der maroden Infrastruktur.