Lastwagen brennt in Papenburg aus: Fahrer verletzt sich beim Löschen

Der Mann verletzte sich, als er das Feuer löschen wollte. Symbolfoto: dpa/ Carsten Rehder

Papenburg. Am Mittwochabend ist es am Deverhafen in Papenburg zum Brand im Führerhaus eines Sattelschleppers gekommen. Der Fahrer konnte sich retten, verletzte sich aber beim Löschen.