Aschendorf . Zu einem Großbrand ist es in der Nacht zu Donnerstag im Papenburger Stadtteil Aschendorf gekommen. Die Polizei sucht jetzt nach der Ursache.

Polizei und Feuerwehr wurden in der Nacht zu Donnerstag um kurz vor halb zwei in den Ortstteil Aschendorf gerufen, wie die Beamten mitteilten. Das Dach des sogenannten Sürken-Turms am Markt stand da schon in Flammen. Die Flammen breiteten sich schnell im ganzen Gebäude aus.









Rund vier Stunden kämpften die Feuerwehrleute nach Angaben der Stadt Papenburg gegen die Flammen. Weil sich das Gebäude im Rohbau befindet, konnten die Rettungskräfte das Haus nicht betreten. Die Löscharbeiten waren daher schwierig: Die Feuerwehrleute trennten mit Flex und Kettensäge die Außenverkleidung auf, um die Glutnester zu löschen.









Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt, weil das Gebäude noch unbewohnt war. Die Schadenssumme ist aber beträchtlich. Die Polizei schätzt den Schaden auf 200.000 Euro. Wie das Feuer entstanden ist, war am Donnerstagmittag noch unklar. Am Vortag waren Dacharbeiten durchgeführt worden. Ob die Arbeiten mit dem Feuer im Zusammenhang stehen, wird nun geprüft. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen.