Aschendorf. Die Papenburger Feuerwehr kommt nicht zur Ruhe: Erneut hat es im Ortsteil Aschendorf gebrannt. Nachdem vor gut anderthalb Wochen ein Wohnhaus Feuer fing, hat es nun den sogenannten Sürken-Turm getroffen, der sich in der Nähe befindet. Der Sachschaden ist hoch. Die Polizei sucht nach der Ursache.

Polizei und Feuerwehr wurden in der Nacht zu Donnerstag um kurz vor halb zwei in den Ortsteil Aschendorf gerufen, wie die Beamten mitteilten. Aus dem Dach des Gebäudes, das am Marktplatz steht, schlugen bereits die Flammen. Sie breiteten sich vom ersten Obergeschoss schnell aus.









"Das Feuer hat sich in der Dämmung hochgefressen", sagte Stadtbrandmeister Josef Pieper auf Anfrage. "Das war auch das Schwierige." Denn die Feuerwehrleute mussten die Dämmung mit Flex und Kettensäge öffnen, um die Glutnester zu löschen – alles von der Drehleiter aus, die zusätzlich von der Untenender Feuerwehr geordert wurde.









Das derzeit im Bau befindliche Objekt ist an der Brandstelle eingerüstet, allerdings sei die Konstruktion nicht mehr standsicher gewesen, so Pieper weiter. Das Gerüst sei auf dem Dach aufgesetzt gewesen, es hielt aber wegen des Feuers nicht mehr. "Es kippte schon gegen die Fassade. Da konnten wir keine Leute draufschicken."









Die Arbeiten hätten außerdem unter schwerem Atemschutz stattgefunden. Rund vier Stunden kämpften die Feuerwehrleute gegen die Flammen, teilte die Stadt Papenburg mit. Der Einsatz der rund 50 Feuerwehrleute, die nach Angaben Piepers mit acht Fahrzeugen angerückt waren, dauerte die Nacht über an und war gegen 6 Uhr beendet. Ebenfalls vor Ort waren Rettungskräfte und die Polizei.











Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt, weil das Gebäude noch unbewohnt ist. Der Schaden ist aber beträchtlich. Die Polizei schätzt die Summe auf 200.000 Euro. Wie das Feuer entstanden ist, ist noch unklar. Am Vortag waren Dacharbeiten durchgeführt worden. Ob die Arbeiten mit dem Feuer im Zusammenhang stehen, werde nun geprüft. Die Beamten nehmen die Ermittlungen ab Freitag auf, hieß es vonseiten der Polizei.

Das Gebäude Der "Pilz", wie das Gebäude landläufig auch wegen seiner ursprünglich in 1968 errichteten Sockelbauweise genannt wird, ist derzeit im Umbau. In das Erdgeschoss soll die Geschäftsstelle der Sparkasse Emsland einziehen, in den beiden Etagen darüber sind jeweils zwei Wohnungen geplant. Die Investoren des Turms sind die Brüder Henrik und Jens Sürken. Eine weitere Bezeichnung für das markante Objekt am Marktplatz ist der "Schepers-Turm", die daher rührt, dass dort früher die Reederei Schepers ihren Sitz hatte.





Derzeit sind die Papenburger Feuerwehren stark beansprucht. Ende April mussten die Feuerwehrleute zu einem Großbrand in einem Holzrecycling-Betrieb im Industriehafen ausrücken. Zehn Kräfte kamen seinerzeit während des Einsatzes mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, drei mussten dort bleiben. Der Schaden betrug 250.000 Euro.



Auf 500.000 Euro belief sich der Schaden rund drei Wochen später bei dem Feuer in einem Aschendorfer Wohn- und Geschäftshaus unweit des Sürken-Turms. Ein technischer Defekt macht das Haus vorerst für Monate unbewohnbar.

"Es reicht allmählich. Wir sind an der Grenze einer freiwilligen Feuerwehr", sagte Stadtbrandmeister Pieper, auch mit Blick auf die Feuerwehrübung mit 120 Einsatzkräften in der Aschendorfer Kinder- und Jugendpsychiatrie, die am vergangenen Samstag obendrein anstand. "Wir waren kurz davor, abzusagen", sagte Pieper. Abschließend fand er lobende Worte für seine Kameraden. "Wir können auf unsere Leute zählen." Auch Bürgermeister Jan Peter Bechtluft bedankte sich in der Mitteilung der Stadt bei den ehrenamtlichen Helfern für die hohe Einsatzbereitschaft.

