Neuer Aldi in Aschendorf eröffnet am Freitag

Neu gebaut worden ist die Aldi-Filiale in Aschendorf. Foto: Gerd Schade

Aschendorf. Am Freitag, 31. Mai 2019, eröffnet der seit November 2018 an alter Stelle neu gebaute Aldi-Markt in Aschendorf.