Papenburg. Vor drei Jahren aus Kostengründen bis auf Weiteres zurückgestellt, treibt die Stadt Papenburg den Neubau des Bauhofes nach einem europaweiten Ausschreibungsverfahren weiter voran. Wenn alles nach Plan läuft, kann der 5,5-Millionen-Euro-Bau an der Schulze-Delitzsch-Straße Ende 2020 beginnen.

