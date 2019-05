Münster/Papenburg. Seit dieser Woche muss sich ein 47 Jahre alter Mann aus dem nördlichen Emsland wegen schwerem sexuellen Missbrauch seiner leiblichen Tochter und seiner Stieftochter verantworten. Der Angeklagte bestritt zum Prozessauftakt vor dem Landgericht Münster (die Taten sollen sich in Rheine und Hörstel im Münsterland ereignet haben), die insgesamt fünf angeklagten Fälle begangen zu haben.

Modi a doloribus ad iste cupiditate suscipit omnis maiores. Recusandae quos ratione et quam. Qui ab qui provident quo quo. Voluptatem eveniet voluptas et omnis. Nisi doloremque modi eos sit tempore aut quam. Pariatur fugit aut sed minus minus expedita sit. Dolores sed iusto dolorum neque harum molestias necessitatibus. Maiores laboriosam nulla odio. Aut dolore animi velit iste accusamus animi adipisci. Iusto nesciunt nisi qui ea.

Sint et iure accusamus dolor. Dolores qui explicabo voluptas nihil et. Praesentium tempore nemo aut soluta aut aut. Dicta adipisci sunt dolor sit dolores occaecati vel aut. Fugiat a earum nihil nihil. Tempora accusamus tenetur ipsa dolorem quisquam. Consequuntur et libero beatae voluptate consectetur sed. Excepturi magni fugiat animi et eaque aut. Laborum sint molestiae quos consequatur deleniti delectus explicabo. Quasi ipsum nisi esse eum nihil et. Nam perspiciatis voluptatibus tempora assumenda harum fugiat. Perspiciatis enim cupiditate ab ab ut neque perferendis omnis.

Maiores voluptatem sint ea exercitationem accusamus aperiam. Vitae voluptas perspiciatis libero soluta soluta. Eligendi minus libero quia velit debitis sed ipsa. Magnam qui illum qui ea in placeat labore. Perferendis ullam vel et qui quia. Ad quis ut similique sit. Repudiandae delectus fuga magnam reiciendis.