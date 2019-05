Papenburg. Im Marien-Hospital Papenburg-Aschendorf sind jetzt 38 Dienstjubilare für ihre Treue zum Krankenhaus gewürdigt worden.

Geschäftsführerin Veronika von Manowski sprach im Namen der Unternehmensleitung den Mitarbeitern ihren Dank für ihre jahrelange Treue und Loyalität aus. Die Mitarbeiter wurden für 10-, 20-, 25-, 30-, 40- und sogar 45-jährige Betriebszugehörigkeit geehrt.

„Eine so lange Verbundenheit zu einem Arbeitgeber ist heute nicht mehr selbstverständlich“, wird von Manowski in einer Pressemitteilung des Hospitals zitiert. Alles sei schnelllebiger geworden auf einem dynamischen Arbeitsmarkt. Und die Veränderungsbereitschaft junger Menschen sei heute viel größer, so von Manowski. Umso höher sei der tägliche Einsatz der Mitarbeiter im Haus wertzuschätzen.

Die Jubilare:

45 Jahre: Margaretha Böckmann, Hauswirtschafterin (Küche), Anneliese Eden, Hauswirtschafterin (Küche).

40 Jahre: Christine Düttmann, Gesundheits- und Krankenpflegerin (Gynäkologie/Geburtshilfe), Margret Gellermann, Masseurin (Parc), Angela Pfeiffer, Medizinische Fachangestellte (Radiologie).

30 Jahre: Helga Meyer, Gesundheits- und Krankenpflegerin (Orthopädie/Unfallchirurgie), Kerstin Wübbold, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin (KJPP), Anna-Helena Büter, Stationshilfe (KJPP), Elisabeth Bildhauer, Gesundheits- und Krankenpflegerin (Endoskopie), Petra Trecksler, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin (KJPP)

25 Jahre: Ute Lauterbach, Dipl. Psychologin (KJPP), Silvia Lampen, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin (Gynäkologie/Geburtshilfe), Monika Nintemann, Gesundheits- und Krankenpflegerin (Allgemeinchirurgie/Geriatrie), Ilona Hoevelmann, Gesundheits- und Krankenpflegerin (KJPP), Dr. Filip Caby, Chefarzt der KJPP, Rudolf Wacker, Physiotherapeut (Parc).

20 Jahre: Dr. Irmtraut Wester-Bromisch, Oberärztin (Gynäkologie/Geburtshilfe), Sylvia Langen, Gesundheits- und Krankenpflegerin (Allgemeinchirurgie/Geriatrie), Renate Fennen, Personalsachbearbeiterin (Personalabteilung), Gerrit Denekas, Gesundheits- und Krankenpfleger (KJPP), Gordon Kroes, Gesundheits- und Krankenpfleger (Allgemeinchirurgie/Geriatrie), Michael Wildemann, Gesundheits- und Krankenpfleger (Gastroenterologie)

10 Jahre: Anja Koers, Gesundheits- und Krankenpflegerin (Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte/AEMP), Petra Pinkernell, Sterilisationsassistentin (AEMP), Elke Prim, Medizinische Fachangestellte (MVZ Weener), Gisela Voskuhl, Mitarbeiterin im Wirtschaftsdienst (KJPP), AnneMaria Schäfer, Dipl. Psychologin (Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ)), Kathrin Dirksen, Gesundheits- und Krankenpflegerin (Kardiologie), Grit Liebers, Gesundheits- und Krankenpflegerin (Gastroenterologie), Bianca Rosenboom, Gesundheits- und Krankenpflegerin (KJPP), Maria Meiners, Mitarbeiterin im Wirtschaftsdienst (Hauswirtschaft), Kerstin Hillebrand, Medizinische

Fachangestellte (SPZ), Christine Kösters, Servicekräfte (Privatstation), Ingrid Baumann, Pflegehelferin (Privatstation), Karin Wotte, Mitarbeiterin in der Verwaltung (Telefonzentrale), Alina Brink, Gesundheits- und Krankenpflegerin (Allgemeinchirurgie/Geriatrie), Renate Pallentin, Servicekräfte (Gastroenterologie), Nicole Böhme, Mitarbeiterin in der Verwaltung (Leistungsabrechnung).