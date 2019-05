Papenburg. Die Verleihung der Stadtrechte 1861 und die gesamte Kostenübernahme für den Bau der Emsschleuse 1863 bis 1865 sind untrennbar mit dem Namen König Georg V. von Hannover verbunden. Der große Freund Papenburgs ist am 27. Mai 2019 vor 200 Jahren geboren worden.

Georg V. (*27. Mai 1819 in Berlin, + 12. Juni 1878 in Paris) war der einzige Sohn von König Ernst August. Er erblindete früh auf dem linken Auge. Als 14-Jähriger verlor er durch eine Verletzung auch die Sehkraft des rechten Auges. Dennoch übernahm er im Alter von 32 Jahren am 18. November 1851 das Amt des Königs von Hannover und 2. Herzogs von Cumberland und Teviotdate. Wegen seiner Blindheit war er auf das Urteil anderer angewiesen.

Nachdem die Bahnstrecke Löhne–Rheine–Emden am 23. Juni 1856 eröffnet war, reiste Georg V. mit seiner Familie oft nach Norderney, um hier den Urlaub zu verbringen. Sie nutzten einen einer Staatskutsche ähnlich aussehenden Eisenbahnsalonwagen.

Großer Bahnhof

Die Königsfamilie kam bei Aufenthalten auf Bahnstationen mit den Menschen im Westen des Königreiches ins Gespräch, so auch am 4. August 1857 in Papenburg. Die Bürgerschaft bereitete der Familie, Georg V., Ehefrau Marie und den Kindern, dem elfjährigen Kronprinzen Ernst August und der neunjährigen Prinzessin Friederike, einen großen Empfang. Im Bereich des Bahnhofshauptgebäudes, ein einfacher, schlichter Bretterschuppen, waren Ehrenbogen errichtet. Von der Stadtmitte startete ein Festzug, angeführt von der Schuljugend, dahinter die Geistlichkeit, Mitglieder der Königlichen Behörden, des Magistrats, des Bürgervorsteher- und Reedereikollegiums, Handwerksgilden mit Fahnen sowie zahlreiche Bürger. Als die königliche Familie eintraf, wurde sie minutenlang mit enthusiastischen Hochrufen begrüßt.

König tadelt Wahl

Den Empfang nutzte der König, die erneute Wahl von Ludwig Windthorst (1812–1891) ins Abgeordnetenhaus des Königreichs Hannover zu tadeln. Dem Politiker war die Annahme der Wiederwahl durch Papenburger Bürger staatlicherseits verwehrt worden. Bürgermeister Joseph Dieckhaus antwortete: „Majestät, wir haben Ludwig Windthorst gewählt, bevor er Minister war, und wir haben ihn wiedergewählt, nachdem er Minister gewesen. Wir halten uns an die Person und wechseln nicht mit derselben. Wir kümmern uns wenig um Politik, wir beten und arbeiten.“ Diese Worte imponierten dem Monarchen. Er verpfändete auf der Stelle sein königliches Wort, er werde Papenburg eine neue Emsschleuse verschaffen. Georg V. nahm sich dieser Sache an wie des ihm mit auf den Weg gegebenen Wunsches, Papenburg die Stadtrechte zu erteilen.

Stadtrechte für 100.000 Taler gekauft

In der seinerzeit 5800-köpfigen Fehnkolonie waren dafür die Hausaufgaben gemacht. Nach langen Bemühungen war es gelungen, zum 30. März 1853 für 100.000 Taler die Rechte und Besitzungen des Grafen Friedrich Freiherr von Landsberg-Velen in Papenburg zu erwerben. Somit konnte das Gemeinwesen Papenburg am 17. Dezember 1853 in seine neuen Rechte eingeführt werden. Drei Jahre später beschloss deren Vertretung, die Weichen für die Erlangung der Stadtrechte zu stellen. Am 20. Oktober 1859 traf in der Fehnkolonie die Mitteilung ein, dass „des Königs Majestät geruht haben, der Gemeinde Papenburg den Übergang zur städtischen Verfassung zu gestatten“. Diese verlieh Georg V. 1861 am 9. Januar – ein mit Bedacht vom König gewähltes Datum. Es war der Tag des 13. Geburtstags seiner ältesten Tochter Friederike (1848–1926). Auf den Tag ein Jahr später am ersten Jahrestag der Stadtwerdung wurde die Prinzessin durch eine Umbenennung des Papenburg-Aschendorfer Weges zur Namensgeberin der Friederikenstraße.

Taufen und Stapelläufe

Der König folgte einer Einladung der Papenburger am 9. September 1862, begleitet von Kronprinz Ernst August. Man überraschte Vater und Sohn mit Taufen und Querstapelläufen der Schonerbriggs „Georg V.“, Werft Bernhard Tholen (Hoffskanal), und „Prinzessin Friederike“, Werft Heinrich Hermann Freericks junior, sowie der Brigg „Königin Marie“, Werft Johann Beckmann (beide Hauptkanal). Einem vierten, fast vollendeten Neubau eines Schoners auf der Werft Heinrich Wilhelm (genannt Rieks) Meyer, Bahnhofstraße (damaliger Standort im rückwärtigen Bereich der Wohnhäuser) gab der König den Namen des Kronprinzen.

Kronprinz wollte in Kanal springen

Papenburg zeigte sich so recht als Schifferstadt. Vor dem Hotel Bueren (damals rechts von Elektro Rüther) lag auf dem Hauptkanal die neu erbaute Schonerbrigg „Widar“ (Werft Lambert Röttgers, seit 1870 Standort der Nikolaikirche) in vollem Flaggenschmuck. Die Rahen waren bei der Vorbeifahrt der königlichen Gäste mit Schülern der Navigationsschule, im Volksmund Schifferschule genannt, bemannt. Die das Stadtbild prägende Giesenbrücke, eine typische, hölzerne und in Weiß gestrichene Zugbrücke, war für das Passieren eines begleitenden Ruderbootes hochgeklappt. Dessen Kentern bei der 1854 errichteten „Fußbrücke“ vor der „Colonial- und Materialwaarenhandlung“, so die damalige Bezeichnung und Schreibweise, von Rudolf Wildermann (später an gleicher Stelle vor der Buchhandlung Eissing rekonstruiert) auf Höhe des königlichen Wagens, rief durch die Lässigkeit der Besatzung den Eindruck der Absichtlichkeit hervor. Im ersten Augenblick wollte der 17-jährige Kronprinz retten, wurde aber vor dem Sprung in den Kanal zurückgehalten.

Zum Jahrestag der Völkerschlacht bei Leipzig

Die Gäste besichtigten auch die Baustelle Emsschleuse. Sie wurden per Schiff durch Schüler der Navigationsschule dorthin gefahren. Für die Drempellegung war die Zeit noch nicht gekommen. Ein Jahr später, am 19. Oktober 1863, war die 50 Jahre zurückliegende Völkerschlacht bei Leipzig eine Veranlassung zu diesem lange erstrebten bedeutsamen Ereignis.

Die Eröffnung der Schleuse, deren Kosten 75.000 Taler betrug, fand mit einer großen Feier am 16. September 1865 im Beisein von König Georg V. statt. Seine Majestät fuhr auf der Ems, von Norderney kommend, mit dem Dampfschiff „Kronprinzessin Marie“ in die offene Schleuse. „Wohl nie feierte unsere Stadt ein freudigeres und wichtigeres Fest, wie das heutige, das Fest der Übergabe und Einweihung unserer neuen Emsschleuse“, war tags darauf in dieser Zeitung zu lesen.

Den Einwohnern war dank Georg V. eine Schleuse von 36 Fuß (10,52 Meter) Weite und 12 Fuß (3,50 Meter) Drempeltiefe bei 200 Fuß (58,42 Meter) Kammerlänge als Staatsgeschenk in den Schoß gefallen. Das Drostensiel, seit 1771 das „Tor zur Welt“ für die aufstrebende Fehnkolonie, hatte ausgedient. Nachfolgerin der Emsschleuse wurde 1902 die heutige Seeschleuse.