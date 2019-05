Papenburg. Die Stadt Papenburg nimmt 750.000 Euro in die Hand, um das Abwasserpumpwerk am Bolwinsweg zu erneuern. Die Arbeiten an dem mehr als 50 Jahre alten Pumpwerk sind bereits angelaufen.

„Wir müssen das Pumpwerk dem neuesten Stand der Technik anpassen, um auch in Zukunft die Leistungsfähigkeit des Abwasserpumpwerkes garantieren zu können“, wird Verwaltungsmitarbeiter Martin Daron in einer Mitteilung der Stadt zitiert. „Wir werden die Mess- und Regeltechnik austauschen, neue Pumpenleitungen und zum Teil die Pumpen selbst austauschen“, so Daron, der im Rathaus für die Stadtentwässerung zuständig ist. Zudem werde das Bauwerk, in dem sich die Pumpstation befindet, teilweise ab- und umgebaut. „Im Zulaufbereich werden wir eine umfangreiche Betonsanierung machen müssen. Im Anschluss wird ein neues Pumpengebäude errichtet.“

Wassermassen vom Obenende

Die Pumpstation am Bolwinsweg ist für die Sammlung und Ableitung des Abwassers vom Obenende gebaut worden. „Da werden natürlich große Wassermassen bewegt. Damit das auch in Zukunft sicher und verlässlich läuft, müssen wir nun die Sanierung durchführen“, macht Daron deutlich. Vom Pumpwerk Bolwinsweg wird der Stadt zufolge das gesammelte Abwasser rund 570 Meter weiter durch eine Druckleitung in Richtung Untenende gepumpt und dort im Kreuzungsbereich Schäfereiweg/Sandberg wieder ins Kanalnetz eingeleitet. Schließlich landen die Abwässer dann in der Kläranlage am Hampoel. Die geplanten Arbeiten werden bis Ende September dauern und rund 750.000 Euro kosten.